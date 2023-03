Baby van zes maanden valt bij onthaalouder: kindje in kunstmatige coma

La Filosofia loopt vol voor de grappa van de beroemde familie Berta: “Er verdampt slechts een minimaal deeltje maar dat is voldoende om letterlijk beneveld te geraken”

Het geheim van een goede grappa…weinigen kennen het maar voor de familie Berta uit Piemonte is het een traditie die wordt doorgegeven van generatie op generatie. De Leuvense vereniging S.P.Q.R. slaagde erin om de beroemde Italiaanse grappamakers naar België te halen voor een tasting in restaurant La Filosofia in de Naamsestraat. De meest opgemerkte gast? Niemand minder dan ereburgemeester Louis Tobback (Vooruit)!