AWV gaat verkeerslichten aanpassen aan Tiensepoort

Dief gaat nacht voor vertrek met reiskof­fers van Silke (28) en gezin aan de haal: “Daar gaat je vakantie dan”

Het had het begin van een zorgeloze vakantieweek in Spanje moeten worden voor het gezin van Silke Van Thielen (28). Maar wanneer het hele gezelschap ‘s ochtends klaarstaat om in de wagen richting Charleroi te stappen, blijkt het raam aan bestuurderskant te zijn ingeslagen. Resultaat: zes verdwenen reiskoffers en een in het honderd gelopen vakantie. “We hadden die reis echt nodig na een jaar vol tegenslagen”, vertelt Silke teleurgesteld.