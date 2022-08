AUTOSNELWEGVERHALEN. De A2/E314 spleet de buurt van de familie Orbie letterlijk in twee: “Samen met met mijn vrienden wijdde ik de nieuwe snelweg illegaal in met onze crossmotors”

Leuven Kunstencen­trum STUK verhuist naar Manhattan aan Vaartkom: “Heropening gaat gepaard met uiterst unieke Tien Om Te Zien ”

Belangrijk nieuws voor het Leuvense culturele leven: kunstencentrum STUK heeft onderdak gevonden in de iconische Manhattan aan de Vaartkom. “Ons gebouw in de Naamsestraat staat nog steeds in de steigers en daarom verhuizen we vanaf eind september naar de bekende club van weleer en huidige televisiestudio”, zegt Caroline Henderickx van STUK.

25 augustus