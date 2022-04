Automobilist (20) met glaasje te veel op probeert politiecontrole te ontvluchten

Leuven Onderzoek KU Leuven kaart slechte arbeidsom­stan­dig­he­den bij platformbe­drij­ven aan

Uit een onderzoek van de KU Leuven blijkt dat vijf van de grootste platformbedrijven in België geen eerlijke arbeidsvoorwaarden bieden. Deelplatformen bundelen vraag en aanbod op een online platform. Via een app kan een klant bijvoorbeeld eten bestellen, dat dan door een koerier aan de deur wordt afgezet. Het onderzoek, een samenwerking tussen het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (KU Leuven) en de Universiteit van Oxford, beoordeelde de voorwaarden van Takeaway, Ring Twice, Deliveroo, Yoopies en Top Help. Slechts één bedrijf behaalde een voldoende.

8 april