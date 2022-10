Autobestuurster houdt pijnlijke nek over aan botsing

Edouard Remy (1813-1896), de weldoener die trouwde met de vrouw van zijn broer en de titel van baron weigerde

Een standbeeld wilde hij niet en zijn politieke carrière raakte niet echt van de grond, maar hij bouwde wel werkmanswoningen voor zijn arbeiders en richtte een spaarkas en penisoenfonds voor hen op. In Wijgmaal - maar ook ver daarbuiten - doet de naam Remy nog een belletje rinkelen. Edouard Remy (1813-1896) was dan ook de drijvende kracht achter de ontwikkeling van de Leuvense deelgemeente. Wij doken in de archieven en ontdekten het boeiende levensverhaal van een ondernemer die in de 19de eeuw een multinational op de wereldkaart zette.

29 oktober