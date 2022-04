Atletiekclub mag zich voortaan Open Sportclub noemen

“Een Open Sportclub neemt haar maatschappelijke rol op en is bereid tot verandering. Ze benadert haar leden niet enkel als sporters en tracht zoveel mogelijk drempels te verlagen,” zegt schepen van sport Johan Geleyns (CD&V). DCLA doet inspanningen om een divers ledenbestand te werven, sportief of minder sportief. Door het partnerschap met UiTPAS aan te gaan gooit de club de deuren bovendien open voor leden die het financieel moeilijk hebben. “En DCLA gaat nog een stapje verder, want hun eigen shop heeft niet alleen scherpe prijzen, er is ook de mogelijkheid om tweedehands loopkledij aan te bieden of te verkopen,” zegt Geleyns. Voorzitter Johan Klykens is fier op de erkenning van de stad. “Als Open Sportclub wordt DCLA erkend voor het totaalpakket aan maatregelen dat we door de jaren heen opgebouwd hebben om onze sportieve en maatschappelijke doelen te realiseren. En we engageren ons om dit verder te zetten in de toekomst,” besluit hij.