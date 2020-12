Assistenkoning Xavier Mercier (OHL): “Top acht moet kunnen”

Na een één op negen zit OHL weer op het goede spoor, met zes op zes tegen Cercle Brugge en Moeskroen. “Door de interlandbreak en het uitstellen van de wedstrijd tegen Moeskroen bleven wij drie weken zonder competitiematch. In die periode hebben we keihard gewerkt”, zegt coach Marc Brys. “Allicht daardoor maakten we tegen Sint-Truiden (2-2) geen frisse indruk. De week nadien verloren we wel met 3-2 op Antwerp, maar kwamen we al veel beter voor de dag, de kentering was ingezet. Tegen Cercle speelden we héél sterk, tegen Moeskroen goed.”

“ Tijdens die onderbreking hebben we ook een andere manier van spelen ingeoefend. Meer dominant, met meer balbezit. Balbezit is geen doel op zich, het resultaat en efficiëntie blijven het belangrijkste, maar als je zelf méér de bal hebt, heb je meer kansen om een wedstrijd naar u toe te trekken. Wij kunnen wij nu gevarieerder spelen. En dat is een goede zaak.”

Betere afwerking

Tegen Cercle en Moeskroen maakte OHL ook verdedigend een solidere indruk, met een viermans- in plaats van een driemansdefensie. Eén late tegengoal tegen Cercle, een clean sheet – pas de tweede dit seizoen – tegen Moeskroen. En offensief draait het goed, met Sowah, Mercier Henry als opvallendste figuren.

Henry scoorde in de jongste zes wedstrijden telkens één keer. Mercier zit intussen aan tien assists. “Dat is niet alleen mijn verdienste, maar die van het hele team”, zegt hij. “Mijn ploegmaats effenen door hun positiespel, balrecuperatie en de manier waarop zij mij aanspelen de weg voor mij. En Thomas Henry, Kamal Sowah, Thieu Maertens en af en toe andere jongens werken mijn voorzetten en doorsteekpasses beter af dan de vorige seizoenen.”

“Het loopt lekker, en ik denk dat wij zelfs nog beter kunnen. Ja, een zorgeloos seizoen was voor aanvang van het seizoen onze doelstelling. Dat blijft zo. Maar gezien de flow waar we nu in zitten, de kwaliteit van ons spel, de talentrijke spelersgroep en de groeimarge die er zeker nog is, vind ik dat we naar een topachtplaats moeten streven.”

