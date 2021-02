ASSISEN. Voorzitter dwingt “helikopterbruid” en haar ex tot bekentenis: “Ja, hij heeft mij dat mes gegeven. Daarna heb ik het in vuilbak gesmeten”

LEUVEN/AARSCHOTDertien messteken. Waarvan twee dwars door de schedel. Andy Vandereyt (30) had geen enkele kans toen hij middenin de nacht in het centrum van Aarschot naar een afspraak ging met zijn ex Kristel Appelt (27). De jonge vrouw had de vader van haar drie kinderen meegebracht, Björn De Candt (30). En drie grote messen. Een ongelijk gevecht. Vanaf vandaag staan Appelt en De Candt terecht voor het assisenhof in Leuven, op beschuldiging van moord. De vrouw is “wereldberoemd”, sinds haar meest recente echtgenoot vorige herfst een poging ondernam om haar per heli te bevrijden uit de gevangenis.