ASSISEN. Verdediging haalt slag thuis. Proces ‘helikopterbruid’ moet overgedaan worden

De zevende procesdag in het Leuvense begon bovendien met vertraging , omdat politiediensten Appelt waren vergeten ophalen in de gevangenis van Antwerpen. Met anderhalf uur vertraging brachten de beschuldigden hun laatste woord. Daarin betuigden ze allebei hun spijt tegenover de familie van het slachtoffer, Andy Vandereyt (30), voor hun aandeel in zijn dood in de nacht van 1 op 2 december in Aarschot.

De rest van de zitting leek een formaliteit, maar bij het uitdelen van de papieren over de schuldvragen, die de jury moest beantwoorden tijdens het beraad, liep het mis. In de bundel was ook een document toegevoegd dat afkomstig was van de voorzitter. Of zij die informatie zou gebruiken aan het einde van het beraad zullen we nooit weten. Volgens de verdediging was dat een aanleiding om te spreken van beïnvloeding. “Het gaat over een eigen interpretatie over de uitlokking door de voorzitster. Dit is een ernstig probleem en ongezien”, reageerde advocaat Tim Smet van de verdediging. Hij kreeg gelijk. “Er is geen cassatie. Er komt geen procedure meer. We moeten het proces opnieuw doen. Wanneer dat weten we niet”, zei meester Philip Daeninck van de burgerlijke partij. Dat zal opnieuw gebeuren voor het Leuvense hof van assisen met een andere voorzitter en andere juryleden. Over een timing zal later beslist worden.