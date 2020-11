ASSISEN. Stoïcijnse Alinda (47) krijgt 15 jaar cel voor dubbele moord op bejaarde familieleden 29 jaar geleden

Het Leuvense assisenhof heeft Alinda Van der Cruysen (47) veroordeeld tot 15 jaar opsluiting voor de dubbele moord op twee bejaarde familieleden 29 jaar geleden in Tienen. Drie uur eerder werd ze door de volksjury schuldig bevonden na het beraad dat een werkdag in beslag nam. De Antwerpse achternicht van de slachtoffers bleef stoïcijns bij het aanhoren van het arrest. Van haar ouders of vrienden viel niemand te bespeuren in de zaal.

“Het allerbelangrijkste is dat ik jullie zeker wil vertellen, is dat ik die moord niet heb gepleegd”, meldde Van der Cruysen donderdagmorgen nog tijdens haar laatste woord. “Jeanne en Jules waren echt lieve mensen, die zoiets niet verdienen. Ik heb die beelden ook moeten zien en ik vond dit afschuwelijk. Ik snap niet dat iemand in staat is zoiets gruwelijks te doen. Ik vind het verschrikkelijk dat mensen denken dat ik daartoe in staat zou zijn.” Maar het hof en de jury dachten daar duidelijk anders over. Zij volgden de stelling van het openbaar ministerie. “Zij heeft op een gruwelijke en onmenselijke wijze het leven ontnomen van twee onschuldige slachtoffers”, aldus het college. Die zag onder meer haar zwakke gezondheid als een verzachtende omstandigheid, net als het tijdsverloop, haar blanco strafregister en haar jeugdige leeftijd.

Competente jury

“U hebt geluk het gehad dat u bent toevertrouwd geweest aan een competente jury. Zij heeft getracht om een zo correct mogelijke beslissing te nemen. Het is een zware straf, maar gelet op de feiten een relatief menselijke en lichte straf. Die komt vandaag misschien over als zwaar en onoverkomelijk. Maar u krijgt de kans om op een relatief korte periode uw plek in de maatschappij opnieuw in te nemen”, sprak Hartoch haar een laatste keer toe. Het hof ging niet in op de eis van het openbaar ministerie om de vrouw onmiddellijk aan te houden.

Milder straffen

Advocaat-generaal Hans Van Espen had in de vooravond voor de beschuldigde een gevangenisstraf van 25 jaar geëist voor de dubbele moord op haar grootoom en -tante. Zover kwam het dus niet. “Moord wordt bestraft met levenslange opsluiting. De wetgever is daarover helder. Levenslang is de maximumstraf. Kan u milder straffen? Absoluut. Het is mogelijk om tot drie jaar gevangenis te zakken. Ik heb u gesproken over het belang van de context en u heeft dat goed onthouden. U bent een goed rechter en die houdt rekening met alle omstandigheden. Dat is zo ook voor de straf”, meende Van Espen. Hij duidt ook nog even wat vervroegde invrijheidstelling en strafvermindering betekent. “Wat zijn verzachtende omstandigheden in dit dossier? Het antwoord is vrij eenvoudig: dat mag u zelf bepalen, maar u moet het kunnen verantwoorden en motiveren. De lichamen zijn daar zwaar toegetakeld en het was wraakroepend wat daar gebeurd is. Een verzachtende omstandigheid zou kunnen zijn dat ze oprecht schuldinzicht heeft. Ik denk niet dat ik daar te diep moet op ingaan. We hebben daar niets van gehoord deze week. Ze blijft achter haar onmogelijke verhaal staan. Op vlak van schuldbesef zal nog een lange weg moeten worden afgelegd.”

Blanco strafblad

“Levenslang zou zeker verdiend zijn, maar we zijn nu eenmaal 29 jaar verder. Hoewel haar karakter weinig hoop biedt, heeft ze getoond te kunnen aarden in de maatschappij. Ze heeft dat blanco strafregister gehouden. Maar er is een totale afwezigheid van schuldinzicht en er is die manipulatie van de onderzoekers en dit hof. Ze vertoont asociale kenmerken. Ondanks alle uitnodigingen, blijft ze zwijgen over wat daar gebeurd is. Hoe het bloed echt op haar broek gespat is. Na 1991 was u niet meer dezelfde met alle gezondheidsproblemen van dien. Ook dat kan geen toeval zijn”, richtte Van Espen zich een laatste maal tot de beschuldigde.

De verdediging hoopte op een straf met toekomst. De uitslag was een harde dobber voor de twee advocaten, omdat zij altijd hebben ontkend dat hun cliënt op 9 december 1991 aanwezig was in Tienen. “Hou rekening met haar gezondheidstoestand, haar autoritaire vader en vergeet trouwens het fabeltje dat het in de gevangenis fantastisch is. Het is geen Club Med”, klonk het teneergeslagen.

Dubbeltje op zijn kant

De beraadslaging was een dubbeltje op zijn kant met zeven stemmen tegen vijf. Daarom moesten de drie beroepsrechters mee oordelen over de schuldvraag. Zij sloten zich aan bij de meerderheid en achtten Van der Cruysen schuldig aan de feiten. “Haar alibi kon niet overtuigen”, las voorzitter Peter Hartoch onder meer voor uit het arrest. “Het echtpaar kwam op een identieke manier om het leven, door het gebruik van stomp en scherp geweld. De uiteindelijke doodsoorzaak was verstikking door het inslikken van bloed. De slachtoffers kregen ook harde slagen op hoofd en romp met diverse voorwerpen.”

Een op een miljard

Volgens de jury is het zo klaar als een klontje dat Van der Cruysen in het huis van haar verre familie aanwezig was op het ogenblik van de feiten. “Dat blijkt uit verschillende DNA-analyses. Onder meer op de teruggevonden jeansbroek en schoenen, waarop haar DNA en bloedsporen van Jules werden gevonden. Met name op de blauwe jeans werd op vijf plaatsen DNA van haar aangetroffen. Dat bleek uit zowel de expertise als de tegenexpertise. De kans dat het DNA toebehoort aan iemand anders bedraagt niet meer dan 1 op 1 miljard.”

Uit het onderzoek is gebleken dat de schoenen en de broek niet te groot waren voor Van der Cruysen, zoals zij zelf altijd volhield. “Haar lichaamsgewicht was onderhevig aan schommelingen in die periode.”

