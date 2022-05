ASSISEN. Roemeense ex van slachtoffer maakt slechte beurt: “Uw dochter werd misbruikt door hem en toch bleven jullie gehuwd?”

LEUVEN Raadkamer verlengt aanhouding Brusselse twintiger met een maand na reeks diefstal­len en inbraken in Leuven

In Leuven vond zaterdag een hele reeks diefstallen en inbraken plaats. Een Brusselse twintiger, die in aanmerking kwam als verdachte, zit in de cel. Zijn aanhouding werd door de Leuvense raadkamer met een maand verlengd.

29 april