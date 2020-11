ASSISEN. Openbaar ministerie vordert 25 jaar cel voor Alinda (47) na dubbele moord op bejaarde familieleden 29 jaar geleden

Advocaat-generaal Hans Van Espen heeft voor Van der Cruysen een gevangenisstraf van 25 jaar gevraagd voor de dubbele moord op haar grootoom en -tante. “Moord wordt bestraft met levenslange opsluiting. De wetgever is daarover helder. Levenslang is de maximumstraf. Kan u milder straffen? Absoluut. Het is mogelijk om tot drie jaar gevangenis te zakken. Ik heb u gesproken over het belang van de context en u heeft dat goed onthouden. U bent een goed rechter en die houdt rekening met alle omstandigheden. Dat is zo ook over de straf”, opent Van Espen. Hij duidt ook nog even wat vervroegde invrijheidstelling en strafvermindering betekent. “Wat zijn verzachtende omstandigheden in dit dossier? Het antwoord is vrij eenvoudig: dat mag u zelf bepalen, maar u moet het kunnen verantwoorden en motiveren. De lichamen zijn daar zwaar toegetakeld en het was wraakroepend wat daar gebeurd is. Een verzachtende omstandigheid zou kunnen zijn dat ze oprecht schuldinzicht heeft. Ik denk niet dat ik daar te diep moet op ingaan. We hebben daar niets van gehoord deze week. Ze blijft achter haar onmogelijke verhaal staan. Op vlak van schuldbesef zal nog een lange weg moeten worden afgelegd.” Volgens de aanklager kan een straf van 25 jaar volstaan.

Blanco strafblad

“Levenslang zou zeker verdiend zijn, maar we zijn nu eenmaal 29 jaar verder. Hoewel haar karakter weinig hoop biedt, heeft ze getoond te kunnen aarden in de maatschappij. Ze heeft dat blanco strafregister gehouden. Maar er is een totale afwezigheid van schuldinzicht en er is die manipulatie van de onderzoekers en dit hof. Ze vertoont asociale kenmerken. Ondanks alle uitnodigingen, blijft ze zwijgen over wat daar gebeurd is. Hoe het bloed echt op haar broek gespat is. Na 1991 was u niet meer dezelfde met alle gezondheidsproblemen van dien. Ook dat kan geen toeval zijn”, besluit Van Espen. De verdediging de juryleden en het hof een straf met toekomst. Niet vanzelfsprekend omdat zij altijd hebben altijd ontkend dat hun cliënt op 9 december 1991 aanwezig was in Tienen. “Hou rekening met haar gezondheidstoestand, haar autoritaire vader en vergeet trouwens het fabeltje dat het in de gevangenis fantastisch is. Het is geen Club Med.”