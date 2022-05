ASSISEN. Openbaar Ministerie eist 27 jaar voor ex-lijfwacht koning: “Hij is pathologische leugenaar met sociale façade”

LEUVEN/TIELT-WINGE/TIENENDe volksjury in Leuven heeft de verdediging van Peter Willems niet geloofd. Volgens de twaalf gezworenen is de dood van Erik Van Puymbrouck een moord pur sang. Het Openbaar Ministerie vordere 27 jaar voor de ex-bodyguard van de koninklijke familie. “Hij is tot het laatste moment blijven ontkennen.”

Ooit stond hij in voor de bewaking van de koning, maar deze week zit Peter Willems in de beschuldigdenbank van het assisenhof in Leuven. Hij staat terecht voor moord op de stiefvader van zijn vriendin: Erik Van Puymbrouck. De labiele jonge vrouw beschuldigde het slachtoffer van jarenlange verkrachting toen ze kind was en pleegde een goed half jaar voor de feiten zelfmoord. Lees alles over het proces in ons dossier.

“Een sluipmoordenaar op de oprit”, noemde aanklager Stephanie Vanthienen de voormalig agent donderdag tijdens haar requisitoir. Willems is een man van twaalf stielen en dertien ongelukken. Hij heeft een diploma elektronica, haakte af in de opleiding beeldende kunsten, was veiligheidsagent, werkte bij Europol, doorliep verschillende echelons bij de politie, daarna stortte hij zich in een horeca-avontuur, werd vervolgens werfleider en was van plan een wellness uit te baten. Tot een veertiende 'ongeluk' zijn pad kruiste, de dood van zijn voormalig schoonvader. Willems blijkt dus niet de perfecte sluipmoordenaar te zijn, maar hij ís wel een moordenaar vanaf nu. Iets wat de verdediging dus ten stelligste wilde vermijden. De jury achtte hem schuldig aan doodslag met voorbedachten rade of moord.

Ze sloot zich onder meer aan bij de bevindingen van de wetsartsen. “Het slachtoffer stierf een gewelddadige dood door dichtknijpend toesnoerend geweld aan de hals en dat voor langere tijd. De aard van het vastgestelde geweld sluit uit dat het overlijden een accidentele oorzaak zou hebben gehad.” Verder keek de jury ook naar de verschillende handelingen die Willems stelde. Hij stal een brommer en spoot de tweewieler zwart. De mobilette dumpte hij daarna in de Gete en hij probeerde zichzelf een alibi te verschaffen door meteen na de feiten in de Delhaize in Tienen op camerabeelden te verschijnen. Hij werd ook verweten geen reanimatie te hebben opgestart, dat hij een twintigjarige carrière als agent achter de kiezen had, maakte dat des te opmerkelijker.

Willems zit sinds begin augustus 2020 in voorhechtenis, ondertussen is dat een enkelband geworden bij zijn ouders thuis in Tienen. De kans bestaat dat het Openbaar Ministerie straks ook zijn onmiddellijke aanhouding vraagt.

LEES OOK: