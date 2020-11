ASSISEN. Openbaar aanklager tegen vader Alinda Van der Cruysen: “Haar versie wordt ongeloofwaardiger met de dag”

Leuven Restaurant Baracca bekroond tot POP-laureaat in de nieuwe Gault&Millau

17:29 Maandagmiddag werd de achttiende editie van Gault&Millau virtueel voorgesteld. Geen nieuwkomers in Leuven, maar wel één progressie. Zo stijgt restaurant Eed in de rangschikking naar 15 op 20. Couvert Couvert in Heverlee blijft de nummer één met een score van 17 op 20. En Baracca mocht voor het eerst de prijs van POP of the Year in ontvangst nemen.