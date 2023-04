ASSISEN. Ook broers van beschuldigde houden bedenkelijk pleidooi: “Softdrugs in beperkte mate kunnen geen kwaad”

Concerten in Sint-Joriskerk en Sint-Annakerk op 1 mei en 4 juni

Ook dit jaar kan je weer genieten van muziek in Oud-Heverlee. Op 1 mei is de Sint-Joriskerk het charmante decor voor Musica Fura en op 4 juni kan je in de Sint-Annakerk in Oud-Heverlee terecht voor ‘Mater’.