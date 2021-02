ASSISEN LIVE. Voicemail van slachtoffer naar beschuldigden dodelijke steekpartij:“Als jullie mij toch met twee willen aanvallen, geen enkel probleem. Ik kom alleen”

Rotselaar Zo ziet het vaccinatie­cen­trum in Rotselaar eruit: “We werken met vier kleurlij­nen, geel staat bijvoor­beeld voor het Pzifervac­cin”

1 februari Het vaccinatiecentrum in Sportoase De Toren in Rotselaar is helemaal klaar. De Eerstelijnszone Leuven Noord schakelde voor de opbouw en coördinatie de hulp in van Party Professionals uit Holsbeek. Vanaf 15 februari kunnen de inwoners van Rotselaar, Holsbeek en Tremelo hier hun prikje laten zetten. Onze redactie ging al eens kijken hoe dat praktisch in zijn werk zal gaan.