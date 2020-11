ASSISEN LIVE. Openbaar aanklager tegen vader Alinda Van der Cruysen: “Haar versie wordt ongeloofwaardiger met de dag”

Leuven Nog op zoek naar inspiratie, Sint? Met deze zes tips maak je de kinderen zeker blij!

20 november Joepie! Het was even spannend, maar Sinterklaas en zijn roetpieten zijn toch veilig aangekomen in ons land. Bij zijn intrede had de goedheiligman ook een blijde boodschap: er zijn dit jaar géén stoute kinderen! We kunnen dus allemaal weer braaf ons schoentje zetten. Maar heeft de Sint nog wel voldoende inspiratie na al die jaren? Wij gingen eens polsen bij drie Leuvense speelgoedwinkels naar hun ultieme tips voor de Sint.