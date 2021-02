ASSISEN LIVE. Kroongetuige en vriend van slachtoffer dodelijke steekpartij:“Ik heb hem 100 keer afgeraden om naar daar te gaan”

Van USB-sticks tot verse vol-au-vent: een route langs de 8 origineel­ste automaten in het Leuvense

29 januari Nu winkelen in deze tijden een ietwat apart uitstapje is, gaan lokale handelaars op zoek naar een manier om hun producten alsnog tot bij de klant te brengen met een online webshop, takeaway service, of een coronaproof ‘grab-and-go’-systeem. Iets wat zich ook in het straatbeeld vertaalt, nu automaten als paddenstoelen uit de grond schieten. Toegegeven: levende puppy’s, ijsjes of paraplu’s zoals in Japan kan je hier niet uit de muur halen, maar had u deze acht opmerkelijke automaten in het Leuvense al ontdekt?