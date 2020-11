ASSISEN LIVE. Heeft Alinda 29 jaar geleden twee bejaarde familieleden gruwelijk om het leven gebracht? “Een leugendetectortest weigerde ze”

Leuven Kans is klein dat cafés en restau­rants dit jaar nog zullen opengaan, Leuvense uitbaters reageren: “Ik ben al op zoek naar een tijdelijke nieuwe job”

17 november Het ziet er niet naar uit dat cafés en restaurants dit jaar nog mogen opengaan. Althans, dat voorspellen biostatisticus Niels Hens en viroloog Marc Van Ranst. “We weten dat de horeca een risicovolle omgeving is. Dat heeft niks met mensen in de horeca te maken, want die doen erg hun best, maar het is nu eenmaal een ontmoetingsplaats”, zei Hens maandagavond in De Afspraak. De zoveelste mokerslag voor tal van horeca-uitbaters. Drie Leuvense prominenten reageren: “Voor maart terug open? We moeten onszelf niets wijsmaken.”