ASSISEN LIVE. Beschuldigde die ex-paracommando neerstak met koksmes na jarenlange burenruzie: “Hij was aan het roepen, tieren en obscene gebaren aan het maken”

Bertem Anna (37) in het gezicht gespuwd door agressieve vrouw omdat... ze geen kar gebruikte tijdens winkelen: “Ze blokkeerde minuten­lang mijn auto”

13:38 Het voorbije weekend heeft een bizar incident plaatsgevonden op de parking van de Aldi in Bertem. Anna (37) ging een paar kleine boodschappen doen voor haar kinderen, maar ze werd meermaals lastiggevallen door een vrouw van rond de 60 jaar. Zij kwam verbaal heel agressief uit de hoek, spuwde Anna in het gezicht, blokkeerde haar auto en sloeg minutenlang op haar ruit. Ze kon het niet verkroppen dat Anna geen winkelkar had tijdens het winkelen. Anna ging in shock aangifte doen bij de politie. “Het was echt vreselijk”, vertelt ze. “Ik heb vandaag een coronatest laten afnemen.”