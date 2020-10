ASSISEN LIVE. Beschuldigde (74) die ex-paracommando neerstak met koksmes na jarenlange burenruzie: “Hij was aan het roepen, tieren en obscene gebaren aan het maken”

Casper De Norre (23, OHL): “Ik won al vijf keer van Anderlecht”

17 oktober ‘Speelt Xavier Mercier of speelt ie niet?’ Die vraag stelt heel OHL zich op de vooravond van de competitiematch in Anderlecht. Met twee goals en acht assists is de Fransman dé man in vorm bij OHL. Vandaag moet een test uitwijzen of hij speelklaar geraakt na de knieblessure die hij opliep in de bekerpartij in Knokke.