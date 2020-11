ASSISEN. Heeft Alinda 29 jaar geleden twee bejaarde familieleden gruwelijk om het leven gebracht? “Een leugendetectortest weigerde ze”

Leuven Louis Tobback (sp.a) dient klacht in tegen subsidies voor WK Wielrennen in eigen stad: “Provincie koopt zich in voor VIP-gebeuren”

18 november Provincieraadslid Louis Tobback (sp.a) gaat een klacht indienen over de 100.000 euro subsidies van de provincie Vlaams-Brabant aan het WK Wielrennen. Opmerkelijk gegeven want dat wereldkampioenschap vindt plaats in zijn eigen thuisstad. “Wat mij betreft koopt de deputatie zich gewoon in voor het VIP-gebeuren rond het WK Wielrennen door deze subsidie te geven”, aldus de voormalige burgemeester van Leuven.