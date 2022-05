ASSISEN. Ex-lijfwacht koning meteen op rooster gelegd door voorzitter: “Je wist dat Draga misbruikt was en toch stem je in met prostitutie?”

LEUVEN/TIELT-WINGEOoit stond hij in voor de bewaking van de koning. Vanaf vandaag zit Peter Willems (48) in de beschuldigdenbank van het assisenhof in Leuven. Hij staat terecht voor moord op de stiefvader van zijn vriendin, Erik Van Puymbrouck. De labiele jonge vrouw beschuldigde het slachtoffer van jarenlange verkrachting toen ze kind was en pleegde een goed half jaar voor de feiten zelfmoord. Van Puymbroeck kwam twee jaar geleden om het leven op zijn oprit in het Vlaams-Brabantse Tielt-Winge na een pandoering van de ex-flik.