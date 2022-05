ASSISEN. Ex-lijfwacht koning meteen in de boeien geslagen na verdict van 25 jaar cel: “Politietechnieken gebruikt om slachtoffer te wurgen”

LEUVEN/TIELT-WINGE/TIENENDe volksjury in Leuven heeft de verdediging van Peter Willems (48) niet geloofd. Volgens de twaalf gezworenen was de dood van Erik Van Puymbrouck (63) een moord pur sang. Hof en jury veroordeelden de ex-agent na drie uur beraadslaging tot 25 jaar cel. Hij werd meteen in de boeien geslagen na de uitspraak.

Ooit stond hij in voor de bewaking van de koning, maar deze week zit Peter Willems in de beschuldigdenbank van het assisenhof in Leuven. Hij staat terecht voor moord op de stiefvader van zijn vriendin: Erik Van Puymbrouck. De labiele jonge vrouw beschuldigde het slachtoffer van jarenlange verkrachting toen ze kind was en pleegde een goed half jaar voor de feiten zelfmoord. Lees alles over het proces in ons dossier.

De verdediging van Willems hoopte op een maximum celstraf van vijftien jaar tijdens hun laatste pleidooi. Maar die suggestie bleek een utopie na beraadslaging van hof en jury. Die sturen de gewezen agent 25 jaar naar de gevangenis. De man werd op zitting onmiddellijk aangehouden “wegens zijn banden in Polen en Roemenië.”

Negatieve invloed

Er werd rekening gehouden met de uitzonderlijke ernst en de zwaarwichtigheid van zijn daden. “Hij heeft de feiten gepleegd door gebruik te maken van technieken die hem werden aangeleerd bij de politie ter bescherming van de maatschappij.” Als verzachtende omstandigheid werd rekening gehouden met het feit dat Willems zijn partner Draga verloor en dat haar moeder een negatieve invloed op hem uitoefende. Jury en hof hopen dat hij de ingeslagen weg van zelfreflectie verder inslaat.

Liefde maakt blind

Aanklager Stephanie Vanthienen was tijdens haar requisitoir opnieuw hard voor Willems. “Heeft Peter Willems het verhaal van het misbruik echt geloofd? Misschien wel. Maar dat hij als agent geen vraagtekens heeft geplaatst bij de uitleg van die labiele vrouw? Hij was ongelooflijk verliefd en misschien maakt liefde werkelijk blind, maar is dat dan een verzachtende of verzwarende factor?”, vroeg de aanklager zich af. Draga pleegde op 3 oktober 2019 zelfmoord na een ruzie met Willems.

“Waarom schrijft hij dat hij zijn koningin heeft ‘opgeofferd’? Ik laat het u zelf invullen”, suggereerde Vanthienen. “Hij heeft een emotionele instabiele persoonlijkheid. Zijn profiel is er een van zeer hoge en indirecte agressie. Zijn denken is zeer zwartwit.” Vanthienen verwees ook naar het feit dat Willems zich nooit zelf ging aangeven en de politie zelfs met een kluitje in het riet probeerde te sturen door een zekere Jurgen aan te duiden als potentiële dader. “Hij loopt rond alsof hij God is. En bovendien een ex-politieagent die ooit nog gezworen heeft ons allemaal te beschermen en dan gaat hij een 63-jarige slachtoffer minutenlang wurgen met technieken die hij werd aangeleerd.”

Volledig scherm Beschuldigde Peter Willems. © Photo News

De verdediging zag enkele verzachtende omstandigheden voor hun cliënt. “Hij is allesbehalve een doorgewinterde crimineel. Kijk naar wat zijn ouders, broer en zus hier zijn komen vertellen.” Verder benadrukte Steven Van de Kerkhof dat Willems niet lijdt aan een “majeure psychiatrische problematiek” en dat hij een gunstig strafregister heeft. Voor de beraadslaging van de jury kreeg Willems het laatste woord: “Ik aanvaard wat jullie nog kunnen doen voor mij.”

De voormalig arm der wet zit sinds begin augustus 2020 in voorhechtenis, ondertussen is dat een enkelband geworden bij zijn ouders thuis in Tienen. Het Openbaar Ministerie vorderde de onmiddellijke aanhouding. De verdediging stelde zich vragen bij de geldigheid van die eis, omdat hun cliënt al onder aanhoudingsmandaat staat. “Mijn ouders zijn al op leeftijd, ik zou ze graag nog eens willen zien”, repliceerde Willems. Eind 2028 kan hij een eerste aanvraag doen om vervroegd in vrijheid te worden gesteld. Hij is dan 55 jaar.

