ASSISEN. Ex-lijfwacht koning komt met excuses tijdens laatste woord: “Ik ben met vooroordelen naar Erik getrokken”

Ooit stond hij in voor de bewaking van de koning, maar deze week zit Peter Willems in de beschuldigdenbank van het assisenhof in Leuven. Hij staat terecht voor moord op de adoptievader van zijn vriendin, Erik Van Puymbrouck. De labiele jonge vrouw beschuldigde het slachtoffer van misbruik toen ze kind was en pleegde een goed half jaar voor de feiten zelfmoord. Lees alles over het proces in ons dossier.