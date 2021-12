ASSISEN. Dochter en eerste vrouw beschuldigde sturen kat naar proces: “Ik heb m’n vader al negen jaar niet meer gezien”

Op de oudejaarsdag van 2018 kwam de ex-vrouw van Lecha Sultakhanov in Vilvoorde om het leven. Hun relatie liep drie maanden voordien op de klippen. De vrouw werd die avond door de politie in haar huis gevonden. Ze was overleden nadat ze minstens veertien keer gestoken werd, waarvan twee keer in het hart. Lees er alles over in ons dossier.