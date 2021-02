ASSISEN. Bom onder proces ‘helikopterbruid’: proces tweede maal stilgelegd nadat verdediging blundert met wrakingsverzoek

Uurwerken en cash geld gestolen

8 februari Een onbekende heeft zaterdag in de vroege avond geprobeerd om in te breken in een appartement op het gelijkvloers in de Ijzerenmolenstraat in Heverlee. De inbreker gooide een raam van een bureau stuk met een bloempot. De bewoner werd opgeschrikt door het lawaai van brekend glas en ging kijken. Daarop zette een verdachte het op een lopen. Dezelfde modus operandi werd toegepast in een huis in de Draaklaan in Wilsele zaterdag. Een raam op het gelijkvloers werd stukgeslagen. De buit bestond uit enkele uurwerken en cash geld.