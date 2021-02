ASSISEN. Bom onder proces ‘helikopterbruid’: proces stilgelegd nadat jury fout document onder ogen krijgt

LEUVENIn het proces tegen Kristel Appelt (27) en Björn De Candt (30) zijn dinsdagochtend de beschuldigden aan het woord geweest. Tijdens het afronden van de zitting kreeg de jury per ongeluk naast de papieren met schuldvragen ook een document met een eigen interpretatie van de voorzitter in, informatie die hen zou kunnen beïnvloeden tijdens hun beraad. “Dit is een groot probleem,” stelt voorzitter Veerle Aelbrecht.

De zevende procesdag in het Leuvense begon met vertraging, omdat politiediensten Appelt waren vergeten ophalen in de gevangenis van Antwerpen. Met anderhalf uur vertraging brachten de beschuldigden hun laatste woord. Daarin betuigden ze allebei hun spijt tegenover de familie van het slachtoffer, Andy Vandereyt (30), voor hun aandeel in zijn dood in de nacht van 1 op 2 december in Aarschot.

De rest van de zitting leek een formaliteit, maar bij het uitdelen van de papieren over de schuldvragen, die de jury moet beantwoorden tijdens het beraad, liep er iets mis. In de bundel was ook een document toegevoegd dat afkomstig was van de voorzitter. Zij zou die informatie gebruiken aan het einde van het beraad. “Het gaat over een eigen interpretatie over de uitlokking door de voorzitster. Dit is een ernstig probleem en ongezien”, reageert advocaat Tim Smet van de verdediging. Hij en zijn confraters zullen nu een conclusie opstellen waardoor een wraking mogelijk is.

Vanaf nul?

De voorzitster reageerde geagiteerd: “Dit is een groot probleem.” Ze schorste onmiddellijk. In het slechtste geval kan het hof gewraakt worden en moet het proces van nul beginnen. “Dit kan een heel groot probleem vormen”, weet ook Philip Daeninck. Hij treedt op voor de burgerlijke partij. “Momenteel moeten we dit ondergaan.”

Als de conclusie is neergelegd, worden de debatten hervat. De jury gaat vooralsnog niet in beraad.

Volledig scherm Advocaat Tim Smet. © Photo News