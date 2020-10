ASSISEN. Beschuldigde fatale burenruzie richt zich in laatste woord tot familie in zaal: “Het is spijtig dat ik Luc niet beter heb leren kennen. Als ik kon, ik zou jullie troosten”

Leuven/KortenakenDe 74-jarige Roger Putseys kreeg vrijdagochtend het laatste woord in het Leuvense assisenhof. “Het is spijtig dat ik Luc niet beter heb leren kennen. Als ik kon, ik zou jullie troosten”, richtte hij zich tot familie en nabestaanden in de zaal. Putseys stond deze week terecht omdat hij diezelfde Luc (56), een voormalig paracommando, vier jaar geleden neerstak met een koksmes op zijn oprit in Kortenaken na een jarenlange burenruzie .

Met een krop in de keel probeerde Putseys de familie in de zaal in de ogen te kijken tijdens zijn laatste woord. Weduwe en dochter van het slachtoffer hielden de blik naar beneden gericht. “Marina, Eva, Maarten en familie. Ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurd is. Het is iets wat nooit had mogen gebeuren. Ik kan de klok ook niet terugdraaien. Ik heb er zoveel spijt van. Ik kan het eigenlijk niet in woorden zeggen. Het is heel spijtig dat ik Luc niet beter heb leren kennen. Het moet verschrikkelijk zijn uw papa op die manier te verliezen. Als ik kon, zou ik u proberen te troosten. Ik heb ook kinderen en kleinkinderen. Als ge mij wilt vergeven?”, stamelde de zeventiger. En nog “Sorry. Ik heb er geen woorden voor. Ik ben niet iemand van veel woorden. Ik vind het verschrikkelijk, echt waar. Uit het diepste van mijn hart. De jury mag nu beslissen over mijn lot. Ik zal hun beslissing aanvaarden.”

De jury is ondertussen in beraad over de schuldvraag. De verdediging van Putseys dropte gisteren nog een bommetje in de assisenzaal en stuurde aan op de vrijspraak. Daarvoor verwezen ze naar het beruchte artikel 71: de onweerstaanbare drang. Volgens advocate Lore Gyselaers was de wil van haar cliënt uitgeschakeld op het moment dat Putseys het IKEA-koksmes in de borst van Dams plantte. “De jarenlange sluimerende opbouw, de jarenlange verzuring tussen die twee. Die lange lont is tot ontploffing gekomen en de controle van Roger was volledig weg. Zijn wilsvrijheid is uitgeschakeld geweest”, probeerde Gyselaers de jury te overtuigen.

Drie vragen

De twaalf gezworenen krijgen drie vragen voorgeschoteld: over de doodslag, de voorbedachtheid en de uitlokking. Als ze van mening zijn dat er geen sprake is van doodslag antwoorden ze op de eerste vraag ‘neen’ en hoeven de twee andere vragen niet meer beantwoord te worden. In dat geval wordt er dus teruggevallen op ‘onweerstaanbare drang’ en wandelt Putseys zijn vrijheid tegemoet. Als de jury oordeelt dat er toch sprake is van doodslag hebben ze nog twee keuzes. Is die doodslag gepleegd met voorbedachten rade, moord dus, of is er sprake van uitlokking (artikel 411). In het laatste geval riskeert de beschuldigde een maximumstraf van vijf jaar. Voor doodslag ligt de lat op 30 jaar, wordt het moord dan riskeert Putseys levenslang. Er ligt dus nog een hele waaier op tafel. Het arrest wordt vanmiddag verwacht. Als hij schuldig wordt geacht, volgen de debatten over de strafmaat.

Volledig scherm Slachtoffer Luc Dams werd 56. © Bollen

Wat vooraf ging: “Resultaat van jaren ruzietjes”