ASSISEN. Beschuldigde Alinda tijdens laatste woord in proces over moord op bejaarde familieleden: “Ik snap niet dat iemand in staat is zoiets gruwelijks te doen”

Lubbeek Alsmaar meer waardering voor streekpro­duc­ten: “De ambachte­lij­ke mosterd van De Ster profiteer­de van meerver­koop in voedings­win­kels”

25 november Een echt wetenschappelijk onderbouwde verklaring is er (nog) niet maar streekproducten zitten (nog meer) in de lift sinds de uitbraak van het coronavirus. Dat merkte ook Paul Eraly van De Ster in Lubbeek. “De verkoop aan restaurants viel terug maar we profiteerden wel van de meerverkoop in voedingswinkels. De mensen hebben de voorbije maanden alsmaar meer waardering getoond voor onze ambachtelijke mosterd.”