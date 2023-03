Arts UZ Leuven voor rechter voor drugs, kinderporno en seksueel getinte chats met minderjarigen: “Hij zit hier héél beschaamd”

Is voortbe­staan van café ’t Werrek bedreigd door heraanleg Sint-Hadrianus­plein? “Ik heb nog 90 dagen om te beslissen”

De Sint-Hadrianusstraat in Wijgmaal -het zogenaamde kerkplein dus- krijgt een make-over. Bedoeling is om het authentieke karakter te behouden maar tegelijk ook te vergroenen en dat gaat ten koste van parkeerplaatsen. “Wie dit bedacht, heeft geen voeling met Wijgmaal. Het station als alternatieve parking? Komaan, dat is geen ernstig voorstel”, laat cafébaas Arne Mortelmans van café ’t Werrek optekenen.