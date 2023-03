Arts UZ Leuven voor rechter voor drugs, kinderporno en chats met minderjarigen: “Hij zit hier héél beschaamd”

IN BEELD. Kunst kijken en bloed geven in Museum M

Nog tot donderdag doet Rode Kruis Vlaanderen met het evenement ‘Bloedserieus’ een beroep op de studentenbevolking in Leuven. Bijzonder dit keer is dat de donateurs niet in een steriele ziekenhuisomgeving worden ontvangen, maar wel tussen de kunstobjecten in de foyer van Museum M.