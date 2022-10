Arthurs (20) speciale driewieler werd in zijn eerste week op kot gestolen: “Misschien was ik naïef, maar ik ging er wel van uit dat mensen zo’n fiets niet zouden stelen”

Leuven Be­neo-Re­my in Wijgmaal opent nieuwe productie­lijn tijdens Open Bedrijven­dag: “50% meer productie en 20 nieuwe voltijdse jobs”

In Vlaams Brabant hebben dit weekend 33 bedrijven hun deuren fysiek en/of virtueel opengesteld tijdens een nieuwe editie van Voka Open Bedrijvendag. Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka-Kvk Vlaams-Brabant, opende de dag feestelijk bij rijstzetmeelproducent Beneo-Remy in Wijgmaal, die binnenkort een nieuwe productielijn in gebruik neemt.

