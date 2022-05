Archeologen vinden intacte ‘albeluvisol’ en dat vertelt veel over het klimaat van weleer: “We kunnen nu ruim 15.000 jaar terugkijken in Leuvense geschiedenis”

Het archeologisch onderzoek op de toekomstige Burenberg -uitgevoerd door studiebureau BAAC- loopt sinds 25 januari en duurt nog tot 30 juni. Het bracht al middeleeuwse en recentere sporen aan het licht. Zo vonden de archeologen artefacten van jager-verzamelaars uit de steentijd en aardewerk uit de metaaltijden en de Romeinse tijd. Maar wat de archeologen zopas hebben gevonden, is volgens schepen van Ruimtelijk Beleid en Onroerend Erfgoed Carl Devlies toch erg bijzonder. “Het gaat om een zogenaamd ‘albeluvisol’ en wel op vier meter diepte”, klinkt het.

Quote Het gevonden bodempro­fiel katapul­teert ons 15.000 jaar en verder terug in de tijd. Albeluvi­sols verdwenen in Vlaanderen beetje bij beetje vanaf de Romeinse periode. In een albeluvi­sol zijn de lagen gerust gelaten door mensen en bijgevolg goed bewaard gebleven Schepen Carl Devlies (CD&V)

Klinkt veelbelovend maar wat is het eigenlijk? Wel, een ‘albeluvisol’ is een intact bodemprofiel. Dat lijkt misschien minder spectaculair dan een Romeinse nederzetting of de berichte ‘sjakosj van de bomma van Louis Tobback’ die nooit boven kwam bij de heraanleg van het Rector De Somerplein maar een ‘albeluvisol’ is voor archeologen wel degelijk van goudwaarde. “De recente ontdekking van een intact begraven bodemprofiel is zeer opmerkelijk”, laat schepen Devlies optekenen.

“Het gevonden bodemprofiel katapulteert ons 15.000 jaar en verder terug in de tijd. Albeluvisols verdwenen in Vlaanderen beetje bij beetje vanaf de Romeinse periode. Landbouwers gingen met betere werktuigen dieper ploegen en ze bemestten de ondergrond met kalk. Zo mengden de grondlagen zich meer en verdwenen gelaagde bodemprofielen. In een albeluvisol zijn de lagen gerust gelaten door mensen en bijgevolg goed bewaard gebleven. Het zijn die verschillende lagen die de archeologen verder willen onderzoeken want zo kunnen ze de eerste bladzijde van de Leuvense geschiedenis schrijven.”

Volledig scherm Je ziet duidelijk ‘witte tongen’ en dat wijst op een extreem koude fase. © Stad Leuven

Blijft de vraag: wat lezen we op die bladzijde? Veel informatie over het klimaat van 16.000 jaar geleden en zelfs nog verder terug in de geschiedenis.

“Archeologen zien in het bovenste deel witte tongen en bruinzwarte vlekken. Die laag stamt waarschijnlijk uit de extreem koude fase van de laatste ijstijd, tussen 29.000 tot 16.000 jaar geleden. Verder naar beneden is er een fijne leemlaag die een koude noorderwind afzette tussen 30.000 en 60.000 jaar geleden. Waar Leuven nu is, lag toen dus een gure toendra. Voor de onderste lagen van de albeluvisol moeten we al terug naar het Tertiair (66 tot 2,5 miljoen jaar geleden, nvdr). Deze onderste laag werd aangevoerd in een tropische tijd door de zee”, klinkt het bij de archeologen.

Volledig scherm In de eerste vier meter werd menselijke activiteit aangetroffen maar dieper is dat niet het geval in het albeluvisol. © Stad Leuven

Dat net een binnenstad zo’n goed bewaarde bodem herbergt, is overigens hoogst uitzonderlijk volgens experten. “Het is een soort stand-still van de tijd”, klinkt het. Met een bodemstaal wil de stad Leuven deze interessante vondst dan ook blijvend bewaren. “Het intact bewaarde albeluvisol zorgt voor een unieke inkijk in de oudste geschiedenis van Leuven. Een staal van dit bodemprofiel is onder leiding van de KU Leuven gelicht en zal na preparatie en analyse tentoongesteld worden aan het publiek. Er komen ook nog andere nieuwe stadsontwikkelingsprojecten aan zoals bijvoorveeld de Podiumkunstensite, Hertogeneiland, Nieuw Leuven en de Winkelhaak. Ook die zullen diep in de Leuvense bodem roeren dus wie weet wat we allemaal nog gaan vinden over ons verleden in de nabije toekomst”, besluit schepen Carl Devlies.

