Arbeiders laten openstaande rioolput onbewaakt achter: 82-jarige vrouw valt metersdiep naar beneden

nacht van de atletiek Noor Vidts komt met gulle lach door de finish: “Ik trek naar het WK in Eugene met de bedoeling mij in elk nummer te verbeteren”

Als gevolg van de organisatie deze zomer van zowel het WK als het EK, volgt in eigen land de ene meeting de andere op. Het voorbije weekend gingen zelfs de Nacht in Heusden-Zolder én de Flanders Cup in Merksem door. Noor Vidts en Paulien Couckuyt toonden alvast dat het de goede richting uitgaat, dat in tegenstelling tot Jonathan Sacoor.

3 juli