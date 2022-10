Aquarama Trade Fair in Brabanthal: “Gemeten loodwaarden gaan in dalende lijn”

Op de Aquarama Trade Fair in de Brabanthal ondertekenden sectorfederaties AquaFlanders, Bouwunie, Embuild, Fesah vzw, Netwerk Architecten Vlaanderen, ORI en WTCB het engagement om zo vaak mogelijk loodvrije materialen te gebruiken bij binneninstallaties voor drinkwater. De Vlaamse waterbedrijven gaven in 2017 al het goede voorbeeld. “Met resultaat want de gemeten loodwaarden gaan in dalende lijn”, klinkt het. Nu gaan ook de verenigingen van aannemers, architecten, groothandels, installateurs, studiebureaus en het WTCB een bijdrage leveren om het gebruik van loodarme materialen te gebruiken. Het uiteindelijke doel is om een einde te maken aan lood in kraantjeswater. “De gezondheid van de watergebruikers in Vlaanderen primeert boven alle andere belangen. Daarom is de kwaliteit van water onze topprioriteit”, zegt Carl Heyrman, algemeen directeur bij AquaFlanders. De nieuwe Europese drinkwaterrichtlijn vraagt overigens extra aandacht voor lood in drinkwater en hanteert een verstrengde norm van 5 microgram per liter voor lood aan de kraan. Tegen 2036 moet deze norm gehaald worden van Europa.