Après-skihut Moose Bar opent vanavond de poorten: “Bewijzen dat iets zo fout kan zijn dat het opnieuw goed wordt.”

Moose Bar is een concept van de Hasseltse danstempel Versuz. De allereerste schnaps en halve liters werden er in een pop-upchalet op de parking geserveerd, door personeel in authentieke lederhosen . Anton aus Tirol , rood-witgeblokte gordijntjes en dierenhuiden: over Germaanse gemütlichkeit gesproken. Sindsdien doken her en der winterchalets op. Ook in Leuven, de laatste keer in 2018. “Onze missie is de stelling te bewijzen dat iets zo fout kan zijn dat het weer goed wordt,” zeggen Erik De Rop, Ben Boogers, Jan Vandenplas, en Stefan Renard, uitbaters van het naburige Bardot die dit winterseizoen ook voor Moose Bar instaan.

De eerste van vijf Moose Bars opent vanavond de voordeur in Leuven. “Dat wordt dus viele spass op de Oude Markt,” klinkt het. Nadien is het de beurt aan Hasselt, Mechelen, Antwerpen en Herentals. Orgelpunt van het après-skigebeuren is Moose XXL in het Sportpaleis, waar onder andere Peter Koelewijn, de Romeo’s en Mega Mindy in dirndl zullen opduiken. In Leuven worden nog de laatste voorbereidingen getroffen. “Aan het decor is niets veranderd. Dat wordt dus een feest der herkenning,” klinkt het. “Verder hebben we 3.000 liter bier in de kelder gestockeerd. We verwachten dat de leverancier hier vrijdag of zaterdag terug zal moeten staan.” De uitbaters beloven alvast de slechtste meezingers, regelmatig een gastoptreden, en tonnen gastfreundschaft. “Even verstand op nul, en de zorgen vergeten. Dat mag wel in deze tijden.”