Apero zonder alcohol? Met TONAMI van Koen Lievens en An Luyten komt dat helemaal goed

Een zelf gebrouwen alcoholvrije aperitief…Dat was de droom van Koen Lievens en An Luyten die de ‘apero’ beschouwen als het leukste moment van de dag. Die droom werd werkelijkheid want zopas lanceerden ze TONAMI aan Hal 5. “We zijn enorm tevreden met hoe het liep”, aldus het duo. “TONAMI wordt lokaal geproduceerd in Kessel-Lo en is een biologische apero. Het is een kruidig drankje dat je smaakpapillen helemaal prikkelt, van het puntje van je tong tot helemaal achterin je mond. Het heeft een zure, bitter-zoete smaak. We hebben één missie: er iedereen van overtuigen dat een pittige apero ook zonder alcohol kan. Wij houden van een pittig aperitief, ééntje met bite en karakter. Op zoek naar een goed alternatief voor een wijntje, biertje of gin-tonic vonden we echter vooral veel zoete drankjes. Ze leunden dicht aan bij limonades. We vonden moeilijk complexere aperitieven met uitgebalanceerde smaak en de ‘bite’ en prik die alcohol wel biedt en dus gingen we zelf aan de slag. Onderweg leerden we vooral veel kruiden kennen en de pure alcohol werd in het productieproces vervangen door water. Omdat alcohol het vet in de kruiden oplost en water niet geeft het ene kruid veel smaak af en het andere kruid helemaal niks. Na veel proberen en mislukken viel de puzzel op 28 december 2020 plots in elkaar. We hadden het juiste evenwicht gevonden en TONAMI was geboren.” Meer info: www.tonami.be