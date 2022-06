Animal Rescue VZW vangt ree op ring rond Leuven

LEUVEN Tot levenslang veroordeel­de moet opnieuw 9 jaar naar de cel voor brutale ho­me-invasion in Leuven

Hij ontkende elke betrokkenheid bij een zware home-invasion in Leuven, tevergeefs want Abdelghani E.H. (35) moet nu toch opnieuw negen jaar naar na de cel. Opnieuw, want hij zat al enige tijd vast na een levenslange assisenveroordeling voor een roofmoord in Antwerpen.

31 mei