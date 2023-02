Animal Rescue Service stelt tweemaal vogelgriep vast

Animal Rescue Service kreeg vrijdag een eerste oproep over een zwaan die vreemd gedrag vertoonde. Zaterdag rukten de vrijwilligers uit naar het Provinciedomein in Kessel-Lo, waar een havik werd aangetroffen die een tamme eend had verschalkt. Wij zowel de zwaan als de havik werd vogelgriep aangetroffen. Beide dieren werden naar het Natuurhulpcentrum gebracht voor verdere zorgen, al is de overlevingskans klein. Voor mensen is het risico op besmetting erg klein.