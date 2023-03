Animal Rescue Service krijgt drie keer zoveel oproepen: “Wilde dieren voelen zich meer en meer op hun gemak in de steden”

De dierenambulance van Animal Rescue Service vzw (ARS), de mobiele brigade van dierenvriend Matthieu Helleputte, is vorig jaar maar liefst 96 keer ter plaatse gekomen in Leuven. Dat is drie keer zoveel als in 2020. “Maar voor de dieren zelf betekenen de fors gestegen cijfers eigenlijk vooral goed nieuws”, zegt Matthieu.

Het stadsbestuur maakte de cijfers niet toevallig vandaag bekend, op UN World Wildlife Day. Om sneller hulp te kunnen bieden aan dieren in nood ging stad Leuven vorig jaar een samenwerkingsverband aan met Animal Rescue Service vzw. In Leuven vergaarde ARS bekendheid door te hulp te komen bij de oehoefamilie. Ook vlak na de drievoudige moord in Kessel-Lo vorig jaar kwam Helleputte ter plaatse om de honden in de woning op te vangen.

“Het zijn maar enkele incidenten van het afgelopen jaar”, zegt schepen van Dierenwelzijn Thomas Van Oppens (Groen). “Dankzij hun tussenkomst kan er adequaat en spoedig gereageerd worden wanneer een wild dier in nood is. ARS beschikt immers over de kennis het professionele materiaal om (gewonde) wilde dieren veilig hulp te bieden en naar een dierenarts of opvangcentrum te brengen.”

ARS heeft als uitvalsbasis Sint-Truiden en Tienen, maar kan in Leuven rekenen op een team van lokale vrijwilligers. Hoewel de forse stijging van het aantal oproepen slecht nieuws lijkt te zijn voor de Leuvense dierenpopulatie, ziet Helleputte het eerder positief. “Wilde dieren voelen zich duidelijk meer en meer op hun gemak in onze stedelijke gebieden", zegt hij. “Het zal nu een kwestie van aanpassen zijn, zodat ook de mensen zich op hun gemak voelen met de wilde dieren in de steden.”

