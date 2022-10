Amerikaanse band Soul Asylum komt naar Het Depot

In hun beginjaren maakte Soul Asylum dwarse indierock en vormden ze samen met bands zoals The Replacements en Hüsker Dü het speerpunt van de rockscene in Minneapolis. Na enkele releases op het Twin/Tone label stak de groep in 1988 hun neus aan het grote raam dankzij een platencontract met A&M Records. Twee albums later verkasten ze naar Columbia Records en na de release van het album ‘Grave Dancers Union’ uit 1992 werden ze beloond met enkele wereldhits. In coronajaar 2020 lieten ze hun nieuwe album ‘Hurry Up And Wait’ op de wereld los en dat komen ze op 18 november voorstellen in Het Depot. Tickets kosten 25 euro in voorverkoop en 28 euro aan de kassa, al is de kans groot dat het concert snel uitverkocht zal zijn. Meer info: www.hetdepot.be