Alweer vandalisme aan geparkeerde wagens

Leuven Vandalen steken banden plat van zeven auto’s in Wijgmaal

Donderdagochtend werd vastgesteld dat de banden van zeven geparkeerde wagens lek gestoken werden. De voertuigen stonden allemaal geparkeerd in Wijgmaal: drie voertuigen in de Remylaan, drie andere in de Stationsstraat en nog een auto in de Baron Descampslaan.

2 juni