“Als het kon, dan bleven we hier wonen”: Leuven loopt storm voor eerste poezencafé van de provincie

tennis Het dames 35-team van TC Stade Leuven pakt zilver op het voorbije EK voor clubteams: “Deze medaille smaakt naar meer”

Op het EK tennis voor clubteams deden de dames van TC Stade Leuven wat de Rode Duivels in Qatar niet lukten, met name boven zichzelf uitstijgen. De Europese titel was weggelegd voor de Spanjaarden, maar daarachter eindigde België in die +35-reeks netjes op de tweede plaats.

7 december