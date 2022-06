Als een moderne Damiaan bestrijdt Leuvense een leven lang lepra: “Een leprapatiënt voelt het niet wanneer zijn hand verbrandt, hij ruikt het.”

Pas afgestudeerd in Leuven presenteerde een eerste kans zich in Equatoriaal Guinea, een land dat zich tien jaar voordien van een dictatuur had losgewrikt. De grootte van België, maar een en al oerwoud. “De stap van Leuven naar daar was gigantisch,” zegt Tine. “Al sinds de koloniale tijd was dat land in de greep van lepra. Voortdurend werd je gecontroleerd aan checkpoints. Wie nog maar het vermoeden van lepra had, werd zonder pardon gedeporteerd naar een leprozerie, net zoals dat in Molokai gebeurde. De angst voor de ziekte was enorm. Mensen dachten dat ze nog maar naar leprapatiënten moesten kijken om de ziekte te krijgen.”