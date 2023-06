Allfit van Dirk Toremans (52) sluit na 23 jaar en wordt overgenomen door Basic-Fit: “Ik kies voor mijn gezin”

Hoeveel kost trouwen voor de wet en wat krijg je ervoor? “Hier trouw je gratis in de trouwzaal van het kasteel, inclusief geschenk en drankje achteraf”

Trouwen kost niet evenveel in elke gemeente. Op sommige plaatsen trouw je gratis voor de wet - inclusief gepersonaliseerde ceremonie of receptie voor je gasten - en op andere tel je voor dezelfde plechtigheid tot zelfs bijna 1.000 euro neer. Ook bínnen een gemeente kan de prijs enorm verschillen. Hoe komt dat? Hoeveel betaal je? Wanneer is trouwen voor de wet het goedkoopst en kan je je locatie eigenlijk kiezen? We deden rondvraag in 24 steden en gemeenten over de Vlaamse vijf provincies en deden enkele opvallende vaststellingen: “Hier betaal je 50 euro en ken je het tijdstip van je trouw pas een week op voorhand.”