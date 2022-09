Alles mee? Leerlingen verzamelen 30 kilogram zwerfvuil

Leuven Treinstati­on in Haasrode verder weg dan ooit: “Het potentiële aantal reizigers zou lager liggen dan verwacht”

Komt het er of komt het er niet? We hebben het uiteraard over het treinstation in Haasrode. Al jaren is er sprake van maar tot op heden ging het dossier van studie naar studie. Ondertussen voelde federaal parlementslid Els Van Hoof (CD&V) bevoegd minister Georges Gilkinet (Ecolo) nog eens aan de tand en dat leverde niet bepaald hoopvol nieuws op. “Het verbaast me dat in de vorige legislatuur kleinere stations in Wallonië wel werden goedgekeurd”, klinkt het.

