Allereerste fandorp Red Flames officieel geopend: “Het moet er boenk op zijn”.

LeuvenVandaag bereikt de #FLAMETIME-gekte zijn hoogtepunt want het allereerste fandorp van de Red Flames is officieel geopend. Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit), schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V), ex-Flame Heleen Jaques en Hedeli Sassi, vertegenwoordiger van de Belgische voetbalbond gaven met een druk op de knop de aftrap voor het EK-spektakel op het Martelarenplein dat is omgetoverd tot een heus minidorp.

“Ik kijk heel erg uit naar de sfeer straks, en de komende dagen. Ik hoop dat iedereen zal voelen dat de Flames hier thuis zijn, want dat zijn ze ook. De Flames hebben hun thuisbasis hier aan ‘den dreef’ op OHL, dus er is een bijzondere band. We gaan ze straks omarmen, aansturen, aanvuren en hopelijk kunnen we zien dat ze het goed doen”, vertelt burgemeester Mohamed Ridouani.

In het minidorp kan jong en oud zich op matchdagen van de Red Flames van ‘s middags tot ‘s avonds gratis uitleven op tal van voetbalattracties - onder andere voetbalbowling, voetbaldarts, een pannakooi en een speed challenge - en in een gezellige EK-sfeer genieten van de matchen op groot scherm met andere supporters en live radio van Studio Brussel en MNM.

Trots

“Wij zijn fier dat de bond Leuven gekozen heeft als thuisstad, waar ook onze Red Flames trainen. Leuven is een sportstad, dat weten we in Leuven al lang, maar sinds vorig jaar is Leuven ook gekozen tot de beste Europese sportstad. Denk maar aan het EK Wielrennen in september, dat zijn kippenvelmomenten die ons bijblijven. Maar ook de stijgende aandacht voor de vrouwensport. Daarom zijn we enorm trots dat het fandorp hier mag plaatsvinden. Ik kom met mijn familie alvast supporteren straks, het moet er boenk op zijn”, vult schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V) aan.

Vrouwenvoetbal

Dat vrouwenvoetbal sterk gegroeid is, dat kan niemand ontkennen. Volgens Hedeli Sassi, vertegenwoordiger van de Belgische voetbalbond, is dit enerzijds te danken aan de speelsters zelf, maar ook aan de extra investeringen én de nodige extra aandacht. “Om een voorbeeld te geven, bij de openingswedstrijd in Engeland waren er ongeveer 70.000 supporters aanwezig, dat alleen al is fantastisch. Vrouwenvoetbal is een top prioriteit en dat blijft een top prioriteit. Op twee jaar tijd is het aantal vrouwelijke leden gestegen met ongeveer 23%. Hier zijn we blij om en willen de groei blijven stimuleren.”

#Flametime

Voor het EK-debuut van De Red Flames werd de campagne #Flametime gelanceerd. “In het dorp zie je overal sterren met een QR code. Ik raad iedereen aan deze te scannen. Je kan er onder andere tal van prijzen mee winnen. Daarnaast kunnen fans zelf het vuur van de #FLAMETIME-campagne verspreiden via een vurige foto- en 360°-videobooth”, gaat Sassi verder. “Vanavond is de eerste wedstrijd tegen Ijsland, super belangrijk voor onze Red Flames, super belangrijk voor het vrouwenvoetbal. Laten we de Red Flames naar de overwinning roepen.”

Tot slot krijgen de burgemeester en schepen nog een exclusief truitje, speciaal ontwikkeld voor de Red Flames overhandigd.

