Allen weer samen op kot: mag het nu wel of niet? “We gaan echt geen schema’s maken wie wanneer de keuken mag gebruiken”

Leuven Lorin Parys (N-VA) en Carl Devlies (CD&V) in de clinch over Leuvense lokale belastin­gen

10 februari Oppositiepartij N-VA heeft de lokale belastingen voor 2021 doorgelicht en komt tot de conclusie dat van alle centrumsteden enkel Oostende meer ophaalt per inwoner. “De Leuvense belastingen en retributies zijn met gemiddeld 1.133 euro per inwoner in 2021 10% hoger dan de 1.029 euro per inwoner bij het aantreden van de huidige coalitie in 2019”, klinkt het. Volgens schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V) is de analyse totaal fout.