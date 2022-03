Alexandra Roumans (Open Vld) vraagt sterk Leuvens Oekraïne-plan: “We hebben historische verantwoordelijkheid als stad die zelf slachtoffer was van een verwoestende oorlog”

LeuvenMet de oorlog in Oekraïne dreigt er een grote humanitaire crisis te ontstaan in Europa. Voorlopig is nog niet helemaal duidelijk welke bijdrage de stad Leuven kan leveren maar over de partijgrenzen heen is iedereen het erover eens dat er iets moet worden gedaan voor de vele vluchtelingen. Fractievoorzitter Alexandra Roumans (Open Vld) dringt alvast aan op een sterk plan voor de opvang van oorlogsslachtoffers.

“De beelden van de oorlog in Oekraïne grijpen iedereen naar de keel. Het indrukwekkende steunmoment vorige week donderdag op de Grote Markt in Leuven was daar het bewijs van”, zegt Alexandra Roumans van Open Vld. “Maar na de woorden is het ook tijd voor daden. We moeten als politici samen bekijken welke acties we kunnen ondernemen voor de mensen die hun land moesten ontvluchten voor de oorlog.” Eensgezindheid alom over dat laatste gegeven maar wat kan de stad Leuven precies doen?

1.000 euro per opvangplaats

De Vlaamse regering maakte al bekend dat er 1.000 euro per opvangplaats wordt voorzien die een lokaal bestuur ter beschikking stelt. Met een relatief grote Oekraïense gemeenschap in Leuven verwacht Open Vld Leuven dat er veel vluchtelingen in Leuven terecht zullen komen. Hoe veel mensen er uiteindelijk in ons land en meer concreet in Leuven terecht zullen komen, is nog onduidelijk, maar gezien de verwoestingen in Oekraïne lijkt de humanitaire crisis in Europa nu al een feit. “Het is niet onmogelijk dat Leuven met haar internationaal profiel en de reeds aanwezige Oekraïense gemeenschap een aantrekkingspool wordt voor vluchtelingen uit het land dat nu lijdt onder de agressie van Poetin. Als stad die zelf meermaals het slachtoffer werd van een verwoestende oorlog, hebben we in Leuven een historische verantwoordelijkheid om solidariteit te tonen.”

Alexandra Roumans (Open Vld)

Volledig scherm Alexandra Roumans en Lien Degol van Open Vld Leuven willen de vluchtelingen uit Oekraïne zo goed mogelijk helpen in Leuven. © Open Vld

Mooie woorden, maar wat verwacht Open Vld dan precies van het Leuvense stadsbestuur? Spreken en handelen met één stem, zo blijkt. “Dit is een thema dat alle vrijheidslievende partijen moet verbinden”, klinkt het. “Het zou dan ook goed zijn dat burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit) met alle fracties in de gemeenteraad overlegt zodat er een breed draagvlak kan ontstaan voor een echt Leuvens Oekraïne-plan. Zo kunnen we goede ideeën samenbrengen en de solidariteit betonen die van ons verwacht mag worden. Meer concreet spreek ik dan over opvang op korte termijn, maar er zullen ook snel andere noden ontstaan. Ik denk bijvoorbeeld aan onderwijs maar ook aan psychologische en medische zorg. Verder is er ook nog de kwestie van huisvesting en de toegang tot de arbeidsmarkt voor vluchtelingen uit Oekraïne. Ik hoop dat het stadsbestuur snel zicht kan bieden op een plan met acties op korte en op langere termijn. We moeten dit snel op de rails kunnen zetten voor de mensen die in nood verkeren”, besluit Alexandra Roumans van Open Vld Leuven.

